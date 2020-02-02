2020-02-02T10:04:29+03:00
Общество

«Профессиональный» альфонс из Уфы обвел вокруг пальца жительницу Петербурга

Полиция считает, что жертв у обольстителя куда больше
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиФото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В Санкт-Петербурге арестовали 31-летнего уфимца. Полиция полагает, что мужчина обольщал женщин, а затем их обворовывал.

В пресс-службе МВД по городу и области рассказали, что альфонс искал дам на сайте знакомств, втирался к ним в доверие, а спустя некоторое время похищал их имущество и пропадал.

Сейчас установлена его причастность как минимум к одному подобному эпизоду. Жертвой ловеласа стала 35-летняя жительница Выборгского района города. Через два месяца отношений с уфимцем она лишилась Айфонов 7 и 8+. Пропали также деньги со счета ее мамы.

Когда полиция задержала ухажера, обнаружилось, что он имеет судимость за кражу. Теперь полиция ищет других жертв обольстителя. Всех пострадавших от противоправных действий данного гражданина, просят позвонить правоохранителям: 8 (812) 573-58-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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