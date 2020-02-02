Момент взрыва автомобиля на газовой заправке в Башкирии попал на видео

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:52:12+03:00

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Вчера, 1 февраля, в Мелеузе случилось ЧП: на газовой заправке взорвался «Renault Logan». Машину буквально разворотило в клочья, жертв удалось избежать чудом.

Момент взрыва попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись в тот же день оказалась с местных пабликах. На кадрах видно, что владельца автомобиля рядом нет, он, видимо, расплачивался на кассе. Повезло и водителю авто, стоявшего рядом. Его от летящих во все стороны деталей машины спасла бетонная стена.

На самой газозаправке тоже обошлось без разрушений. Пожарных на место не вызывали.

Взрыв автомобиля на заправке в Башкирии .

ИСТОЧНИК KP.RU