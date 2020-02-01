2020-02-01T19:52:58+03:00
Общество

В Башкирии водитель автобуса остановил движение, чтобы перевести ребенка через дорогу

Инцидент попал на камеру видеорегистратора
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В минувшую пятницу, 31 января, в Стерлитамаке водитель пассажирского автобуса специально задержал уличное движение, чтобы помочь ребенку перейти на другую сторону улицы. Необычный инцидент попал на камеру видеорегистратора встречного автомобиля. Ролик попал в социальные сети и сразу же вызвал всеобщее одобрение.

На кадрах видно, как мальчик подходит к пешеходному переходу без светофора и пытается перейти дорогу. В какой-то момент он пугается и бежит обратно – никто из автомобилистов не уступил ему дорогу. Увидев это, водитель пассажирского автобуса остановился и вышел из кабины. Он подошел к мальчику, взял его за руку и перевел на другую сторону.

Пользователи социальных сетей одобрили поступок мужчины.

- Ещё не перевелись настоящие мужчины в нашем городе! – написала в комментариях к посту с видео жительница Стерлитамака.

В Башкирии водитель остановил движение, чтобы перевести ребенка через дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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