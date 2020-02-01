2020-02-01T20:40:19+03:00
Общество

В Башкирии юных спортсменов застукали за взрослым занятием

Мальчишек сняли на видео очевидцы из окна дома
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Накануне в селе Тимашево под Уфой местный житель снял на видео юных спортсменов, которые баловались табаком. Судя по всему, мальчишки шли с тренировки – с собой у них были хоккейные клюшки и тяжелые сумки. Возможно, в них лежала экипировка.

Автора ролика возмутило поведение мальчиков. Они открыто стояли на улице и закуривали. Их не смущало, что на дворе белый день и их могут заметить. Видео разместили в местном сообществе в социальных сетях, где оно всего за сутки набрало более 1,3 тысячи просмотров.

Пользователи соцсетей в большинстве своем призвали родителей наказать юных хоккеистов. Однако среди комментаторов нашлись и те, кто осудил действия автора ролика. Они писали, что снимать исподтишка детей, а потом выкладывать на всеобщее обозрение, не правильно.

В Башкирии школьников поймали за взрослым занятием // 1.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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