2020-02-01T17:37:35+03:00
Общество

В Башкирии женщина после развода с мужем рискует остаться с тремя детьми на улице

Сегодня последний день оплаты квартиры, а платить ей нечем
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жительница Стерлитамака Ирина С. совсем скоро может оказаться на улице с тремя детьми и без средств к существованию. Грустную историю в беседе с «КП-Уфа» рассказала волонтер благотворительного фонда «Радуга добра» Регина Биргулиева.

По словам активистки, мама троих детей оказалась в трудной жизненной ситуации еще в прошлом году. Она рассталась со своим супругом и обратилась за помощью в фонд. Там женщине помогли, чем смогли: с помощью психологов-волонтеров она прошла реабилитацию, и Ирина стала постепенно возвращаться к нормальной жизни. Ей также помогли отсудить у бывшего мужа алименты.

- В ноябре он (бывший муж Ирины. – прим. ред.) снова перестал платить алименты. Долго время она не решалась обращаться к нам, стеснялась. Но сейчас все стало совсем плохо. Она снимает комнату в общежитии и ей нечем за нее платить. Завтра она рискует остаться с тремя детьми на улице, - рассказала Регина Биргулиева.

На данный момент благотворительный фонд «Радуга добра» не может самостоятельно оказать помощь несчастной женщине. Сама она сейчас находится в декретном отпуске и не может найти подходящую работу, чтобы заплатить хотя бы за квартиру. Поэтому волонтеры просят помощи у неравнодушных жителей Башкирии.

- Я понимаю, что в таких условиях многие живут. Но я не могу пройти мимо ее беды. Она хорошая мама, и детки у нее чудесные. Очень хочется помочь, - говорит Регина.

Все, кто может оказать помощь маме троих детей, могут сделать это, позвонив по телефону Регине Бургулиевой: 89196166026.

ИСТОЧНИК KP.RU

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