В Уфе ушел из дома и бесследно пропал 23-летний Эдгар Емельянов

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:33:19+03:00

Молодой человек не выходит на связь с родными

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Родные и близкие 23-летнего жителя Уфы Эдгара Емельянова бьют тревогу: молодой человек ушел из дома 28 января и бесследно пропал. На связь он не выходит, о его местонахождении никто не знает. К поискам парня подключились полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Известно, что в день пропажи Эдгар Емельянов был одет в красную куртку, темно-синие трико, синие кроссовки с белой подошвой, синюю спортивную шапку.

Приметы Эдгара Емельянова: рост 195 см, среднего телосложения, русые волосы, серые глаза.

Всех, кто видел молодого человека, либо знает о его местонахождении, просят связаться с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или позвонить в полицию по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU