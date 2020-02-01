«Вызывайте тревожку!»: жители Башкирии устроили столкновения в магазине из-за 100-рублевого порошка

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:55:43+03:00

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В минувшую пятницу, 31 января, в Нефтекамске произошел курьезный случай. В одном из супермаркетов сильно подешевел стиральный порошок – руководство устроило акцию-распродажу и его цена упала до 100 рублей. Прознав об этом, в магазин нахлынули покупатели и устроили там сначала давку, а потом это все едва не переросло в драку. По всей видимости, кому-то не хватало дармового порошка, и он решил добыть его в бою.

Случай человеческой жестокости засняли на видео очевидцы и выложили его в социальные сети. На видео видно, как два человека схватились у дверей в торговый зал. Другие покупатели стали кричать, чтобы продавцы вызвали охрану: «Вызывайте тревожку!». Чем завершилась битва за стиральный порошок, осталось за кадром.

- Это всего лишь порошок, люди! Прекратите себя так вести! – выкрикнула напоследок женщина за кадром.

Давка и столкновения за дешевый порошок в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU