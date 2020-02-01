Мама и папа погибли на глазах семилетней девочки: на трассе разбилась молодая семья из Башкирии

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:38:37+03:00

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В минувшую пятницу, 31 января, на трассе М-5 в Челябинской области произошла жуткая авария. По данным ГИБДД, около поворота на Ашу столкнулись ВАЗ-2107 и «KIA Sorento». По предварительной информации 55-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу. Сам виновник аварии остался жив. Однако в результате ДТП на месте скончался 27-летний водитель отечественной легковушки, а его супруга, которая сидела рядом, умерла в карете скорой помощи. На заднем сидении находилась их семилетняя дочка. Она также получила серьезные травмы, ее увезли в Ашинскую детскую районную больницу.

Отечественная легковушка столкнулась с иномаркой лоб в лоб. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Погибшие молодые родители были родом из Башкирии. Отец семейства Ильшат Сафин был родом из деревни Юнусово Салаватского района республики. Его супруга Гульназ Гиззатова, родилась в Буздякском районе. На днях она отметила 33-летние. Вместе они жили в Уфе, пишет газета «На земле Салавата».

Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства ДТП. «Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU