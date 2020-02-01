Синоптики рассказали, вернутся ли в Башкирию морозы

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:21:16+03:00

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Февраль в Башкирии, как и полагается, будет снежным, сообщают синоптики. Специалисты отмечают, что в ближайшее время морозов на территории республики не предвидится. Более того, из-за североатлантического циклона в регионе установится плюсовая температура. На дорогах прогнозируется гололед, снег превратиться в «кашу».

Так, 1 и 2 февраля по ночам в республике будет -4, -10 градусов Цельсия, а на юго-востоке Башкирии и вовсе похолодает до -13ºС. В дневное время суток будет наблюдаться значительное потепление от -3, -8 и даже до +1ºС. Все эти дни прогнозируется снег, снежный накат и гололедица, местами заносы.

На следующей неделе в Башкирии будет бушевать снежная метель, ожидается мокрый снег и даже дождь. Время от времени по республике будет усиление ветра. В это же время на дорогах прогнозируется гололедица, снежные накаты и заносы. Температура воздуха поднимется выше 0 ºС.

По данным метеорологов в феврале средняя температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU