В Башкирии неадекватный мужчина избил беременную женщину-врача

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:13:32+03:00

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В минувшую пятницу, 31 декабря, в Нефтекамске произошел вопиющий случай. В местной больнице неадекватный мужчина схватил за волосы женщину-врача, которая находилась в положении, выволок ее в коридор и избил в присутствии пациентов и медперсонала. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. По его словам, в деле теперь разбирается прокуратура.

- На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы, - написал Максим Забелин.

После избиения несчастная потеряла сознание и была экстренно госпитализирована. Как оказалось, под угрозой оказалась жизнь ее будущего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU