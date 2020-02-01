2020-02-01T10:13:32+03:00
Происшествия

В Башкирии неадекватный мужчина избил беременную женщину-врача

Об этом вопиющем случае рассказал глава минздрава республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 31 декабря, в Нефтекамске произошел вопиющий случай. В местной больнице неадекватный мужчина схватил за волосы женщину-врача, которая находилась в положении, выволок ее в коридор и избил в присутствии пациентов и медперсонала. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. По его словам, в деле теперь разбирается прокуратура.

- На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы, - написал Максим Забелин.

После избиения несчастная потеряла сознание и была экстренно госпитализирована. Как оказалось, под угрозой оказалась жизнь ее будущего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24