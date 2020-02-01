В Уфе изменили схему движения трех автобусных маршрутов

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:12:24+03:00

Пассажиры ощутят изменения уже на следующей неделе

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Уфимская мэрия сообщает о том, как изменится схема движения трех городских автобусных маршрутов. Изменения вступят в силу с 5 февраля.

Автобус №30к теперь будет ходить от остановки «Торговый центр «Башкортостан» по маршруту: проспект Октября – улица 50 лет ССР – улица Менделеева, затем по дороге «Затон – Дема» - улица Полковника Меликова – улица Летчиков. Раньше этот маршрут ходил из Затона на Центральный рынок.

Автобус №30 теперь будет ходить по дороге Затон – Дема – улица Полковника Меликова – улица Летчиков.

Изменится также схема движения маршрута №51а. С «ВАЗа» он будет ходить через 17-ю больницу и по улицам Александра Невского – Свободы – Вологодская.

ИСТОЧНИК KP.RU