В Уфе на следующей неделе десятки домов останутся без воды

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:55:19+03:00

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На следующей неделе в пяти районах Уфы будут отключать холодную воду. График отключения опубликовали МУП «Уфаводоканал».

В Калининском районе башкирской столицы будут отключать воду с 10:00 до 22:00 3 февраля в доме по улице Транспортная, 52/3. 6 февраля в это же время воды не будет по адресам: Транспортная, 50, 50/1, 50/2, 50/3.

В Кировском районе 4 февраля с 10:00 до 17:00 не будет воды на Пушкина, 131, 133, 135, 127, 129, 131/1, 128, 130/1, 122; проспект Салавата Юлаева, 7.

В Советском районе Уфы воду будут отключать с 10:30 до 18:30 часов 4 февраля в домах на Достоевского, 107,109, 111. 5 февраля с 10:30 до 20:30 воды не будет по адресам: 8 Марта, 24, 26; Владивостокская, 17, 21, 21/1, 23, 25/1, 28/1; Айская, 84.

В Орджоникидзевском районе Уфы не будет воды с 11:00 4 февраля и до 10:00 часов 5 февраля по адресам: улица Ульяновых, 57, 56, 56а, 59, 60, 57а, 64, 62, 65/11, 65.

В Октябрьском районе башкирской столицы не будет холодной воды 5 февраля с 11:00 до 21:00 на улицах Набережная реки Уфы, 45, 45/4, 47, 47/1 и на Королева, 33. 6 февраля с 11:00 до 21:00 воду отключат на Набережной реки Уфы, 7, 9, 9/1, 11, 11/1.

ИСТОЧНИК KP.RU