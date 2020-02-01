2020-02-01T09:03:43+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе из-за метели столкнулись две иномарки, есть пострадавший

Авария произошла в Краснокамском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую пятницу, 31 января, на трассе в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП. По данным ГИБДД около 17:30 на дороге Нефтекамск-Янаул столкнулись встречные «Great Wall» и «Toyota Camry».

Как сообщает пресс-служба ведомства, японской иномаркой управлял 42-летний местный житель. В результате аварии пострадал 66-летний водитель «Great Wall». Его доставили в больницу с различными травмами. Теперь сотрудники дорожной полиции разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП. Известно, что оно произошло в неблагоприятных условиях – на улице бушевала метель.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло семь автомобильных аварий, в которых пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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