В Башкирии на трассе из-за метели столкнулись две иномарки, есть пострадавший
В минувшую пятницу, 31 января, на трассе в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП. По данным ГИБДД около 17:30 на дороге Нефтекамск-Янаул столкнулись встречные «Great Wall» и «Toyota Camry».
Как сообщает пресс-служба ведомства, японской иномаркой управлял 42-летний местный житель. В результате аварии пострадал 66-летний водитель «Great Wall». Его доставили в больницу с различными травмами. Теперь сотрудники дорожной полиции разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП. Известно, что оно произошло в неблагоприятных условиях – на улице бушевала метель.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло семь автомобильных аварий, в которых пострадали восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU