2020-02-01T08:39:48+03:00
Политика

В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки

У министра образования появился пятый заместитель
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба минобра БашкирииФото: пресс-служба минобра Башкирии
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На днях глава Башкирии подписал распоряжение о назначении на пост замминистра образования Инессу Косолапову. Она стала пятым заместителем главы министерства Айбулата Хажина.

Известно, что незадолго на зназначения на этот пост Инесса Косолапова работала в Институте развития образования Башкирии. Там она была подчиненной скандально известной экс-министра образования Гульназ Шафиковой.

Инессе Косолаповой 32 года и у нее два высших образования. Карьеру она начала в 2005 году, устроившись лаборантом Уфимского библиотечного техникума. С 2009 по 2012 годы работала в Централизованной системе массовых библиотек Уфы, а затем ушла в систему образования. Сначала преподавала в профессиональном лицее №13, а потом стала замдиректора в Башкирском архитектурно-строительном колледже. В ИРО (Институт развития образования) она перешла в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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