В Башкирии на развитие легкой промышленности потратят 1,5 млрд рублей

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:29:39+03:00

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В минувшую пятницу, 31 января, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти республики планируют в разы увеличить финансирование программы по поддержке легкой промышленности. Он посетовал на то, что у предприятий этой отрасли в большинстве своем устаревшее оборудование и его нужно срочно заменить.

- Поэтому перед нами стоит задача помочь провести модернизацию нашей легкой промышленности. С этого года будем возмещать из бюджета до 50% стоимости нового оборудования. На эти цели мы уже зарезервировали средства в бюджете в 2020 и 2021 годах. Вы будете смеяться, но в целом на поддержку всей нашей лёгкой промышленности до 2025 года закладывалось около 130 млн рублей. Мы в разы увеличиваем финансирование этой программы – до 1,5 млрд рублей! – написал Хабиров у себя в социальных сетях.

Накануне в Уфе состоялся форум и выставка «достижений» легкой промышленности Башкирии. Свою продукцию представили ведущие швейные предприятия республики.

ИСТОЧНИК KP.RU