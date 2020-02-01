В Башкирии на развитие легкой промышленности потратят 1,5 млрд рублей
В минувшую пятницу, 31 января, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти республики планируют в разы увеличить финансирование программы по поддержке легкой промышленности. Он посетовал на то, что у предприятий этой отрасли в большинстве своем устаревшее оборудование и его нужно срочно заменить.
- Поэтому перед нами стоит задача помочь провести модернизацию нашей легкой промышленности. С этого года будем возмещать из бюджета до 50% стоимости нового оборудования. На эти цели мы уже зарезервировали средства в бюджете в 2020 и 2021 годах. Вы будете смеяться, но в целом на поддержку всей нашей лёгкой промышленности до 2025 года закладывалось около 130 млн рублей. Мы в разы увеличиваем финансирование этой программы – до 1,5 млрд рублей! – написал Хабиров у себя в социальных сетях.
Накануне в Уфе состоялся форум и выставка «достижений» легкой промышленности Башкирии. Свою продукцию представили ведущие швейные предприятия республики.
ИСТОЧНИК KP.RU