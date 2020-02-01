Минздрав Башкирии разберется с больницей, где инвалиды ползали по коридору на четвереньках

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:05:09+03:00

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В минувшую пятницу, 31 января, в социальных сетях появилось видео, как в Иглинской районной больнице пациенты с инвалидностью ползают по коридору на четвереньках без присмотра врачей. Об этом рассказал местный житель на странице iglino02 в «Живом Журнале». Он также добавил две видеозаписи, на которых видно, в каких условиях проходится жить пациентам медучреждения.

Местный житель подчеркнул, что в больницу совсем скоро приедет министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

- Журналисты и блогеры соберутся с фотоаппаратами и будут делать красивые фото на фоне недавно отремонтированного здания больницы. А что же происходит в стационаре в то время, когда в коридорах больницы не гуляют министры? – написал пользователь в «Живом Журнале».

Видео дошло до Максима Забелина, который обещал разобраться в ситуации.

- Сегодня выложены в сеть съемки с мобильного телефона в Иглинской больнице. На одной из них пациент лежит на матраце, находящемся прямо на полу, на другой – человек без ног, передвигается ползком по коридорам. В ситуации может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду, - написал у себя на странице в соцсетях министр.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Пациенты Иглинской ЦРБ - 2 // 31.01.

ИСТОЧНИК KP.RU