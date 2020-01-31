В Башкирии осудят водителя автобуса за смертельное ДТП, в котором погибли шесть человек

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:08:25+03:00

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Сотрудники следкома по Башкирии завершили расследование уголовного дела по факту жуткой аварии, которая произошла 14 июля прошлого года в Архангельском районе республики. Тогда в ДТП в районе деревни Ирныкши погибли шесть человек. Всего в салоне находилось 39 человек - все они были туристами из Татарстана.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным ведомства тогда в аварии кроме шестерых погибших тяжелые травмы получили еще три человека, а всего различные травмы получили 37 человек. По данным «КП-Уфа», водитель был трезв.

По данным следствия, водитель не учел, что дорога после дождя была скользкая и превысил скорость. Сразу же после аварии его арестовали. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU