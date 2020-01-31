2020-01-31T18:19:30+03:00
Общество

В Уфе бесследно пропала молодая женщина с экзотическим именем

К поискам пропавшей подключились волонтеры поискового отряда
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувший четверг, 30 января, в Уфе бесследно пропала 26-летняя Лайла Зармаль Ханмухамат. Женщина с необычным восточным именем ушла из дома и не вернулась. К ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

По данным волонтеров женщина была одета в темно-синюю куртку с меховым капюшоном, синие джинсы, серый свитер, черные сапоги и желтый шарф.

Приметы Лайлы Зармаль: рост 160 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.

Всех, кто видел женщину, либо знает о ее местонахождении, просят связаться с добровольцами «Лиза Алерт. Башкортостан» по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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