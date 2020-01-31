В Курултае Башкирии опровергли голосование по поправкам в Конституцию через мессенджеры

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:49:16+03:00

В Госсобрании разъяснили свою позицию по нашумевшей истории

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Сегодня, 31 января, в некоторых СМИ Башкирии появилась информация, что депутаты Госсобрания-Курултая республики проголосовали за поправки в Конституцию России по мессендеру WhatsApp. Якобы парламентариев опросили заочно и они, как будто, проголосовали за принятие поправок. В пресс-службе башкирского парламента опровергли данное сообщение.

В Госсобрании-Курултае отметили, что голосование через WhatsApp не предусмотрено регламентом – для этого необходимо провести пленарное заседание. В некоторых случаях депутатов могут опросить по телефону или по переписке, чтобы предварительно узнать их позицию по тому или иному вопросу.

- Завтра мы планируем обсудить проект закона о поправке к Конституции в Доме Государственного Собрания. Что касается сообщений по голосованию через ватсап, это какое-то недоразумение. Это выявление позиции, а никак не голосование, - заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в парламенте Башкирии Юрий Игнатьев.

Согласился с ним и политический оппонент, член фракции ЛДПР в Госсобрании-Курултае Вячеслав Рябов.

- Регламентом Государственного Собрания не предусмотрено голосование с помощью мессенджеров. Путем очного, телефонного опроса предусмотрено выявление мнения депутатов по тому или иному вопросу. Однако голосованием это не является. Соответственно распространенная информация некорректна, - подчеркнул Рябов.

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев заявил, что пленарное заседание, где будут обсуждать закон о поправках в Конституцию России пройдет завтра, 1 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU