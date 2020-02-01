Житель Башкирии пошел выпивать к соседям после того как получил удар ножом в грудь от любовницы

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:02:17+03:00

Мужчину в тот день ничто не могло остановить

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В Иглинском районе Башкирии пьяный мужчина с ножевым ранением груди отправился продолжать веселье к соседям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, вчера, 30 января, в районный отдел полиции позвонили из больницы. Медики сообщили, что из села Кудеевский к ним доставили 32-летнего мужчина с ножевым ранением грудной клетки.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа восстановила картину событий и задержала подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя любовница пострадавшего. Она во всем призналась полицейским и рассказала в красках, что, собственно, произошло.

По предварительной информации, 32-летний местный житель выпивал со своей сожительницей, когда между возлюбленными вспыхнула ссора. В приступе ревности женщина вышла из себя и ударила своего друга ножом в грудь.

– Подвыпивший, и не отдававший отчёта своим действиям, обиженный кавалер направился к соседям, которые также в тот вечер употребляли спиртное. Вот только душевные посиделки продлились недолго, так как, раненому собутыльнику потребовалась срочно медицинская помощь, – пояснили в МВД.

В настоящий момент пострадавшего выхаживают в больнице. По факту причинения вреда здоровью следователи Иглинского района возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU