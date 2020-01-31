В Башкирии налоговики потратят почти 110 млн рублей на поездки сотрудников

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:31:24+03:00

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Федеральная налоговая служба по Башкирии объявила аукцион по отбору подрядчика на предоставление транспортных услуг. Начальная цена контракта составляет 109 млн рублей. деньги выделят из федерального бюджета. Договор рассчитан на два года, до 31 декабря 2021 года.

На официальном портале госзакупок сообщает, что исполнитель должен будет регулярно перевозить сотрудников налоговой в служебных целях по восемь часов в день. Лимит готового пробега установлен в 34 тысячи километров.

Отмечается, что у ФНС РБ нет своего штата водителей и технической базы – собственно, поэтому услуги и приходится переводить на аутсорс. В распоряжении у налоговиков есть 81 автомобиль, среди них легковушки и микроавтобусы с местом стоянки в 11 населенных пунктах.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 5 февраля текущего года. Сами торги пройдут на следующий день, 6 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU