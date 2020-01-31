2020-01-31T15:44:24+03:00
Общество

Молочный завод «Белого облака» реанимируют «уже на днях»

Помочь предприятию согласился местный фермер
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Продукция "Белого облака" пропала с прилавковПродукция "Белого облака" пропала с прилавковФото: Мария ЛЕНЦ
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Работу «Миякимолзавода», выпускающего молочную продукцию под брендом «Белое облако», могут возобновить «уже на днях». Об этом на «Инвестчасе» с главой Башкирии Радием Хабировым сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По его словам, развитием предприятия заинтересовался миякинской фермер Ралис Махиянов. Он согласился погасить образовавшиеся у предприятия долги и восполнить нехватку оборотных средств. Фазрахманов добавил, что производство вновь будет запущено «уже на днях».

– В течение двух недель прошу правительство проработать с Региональным фондом возможность предоставления займа для дальнейшего развития завода, – поручил Радий Хабиров.

Напомним, «Миякимолзавод» простаивает почти две недели. О проблемах на предприятии сообщил его директор Амир Исхаков на встрече с руководителем республики. Хабиров пообещал взять ситуацию под личный контроль. Всего на заводе работает около 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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