Уфимская стройфирма заплатит полтора миллиона рублей семье погибшего работника

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:34:20+03:00

Мужчину сбило бетонной перемычкой, он скончался спустя пять месяцев в больнице

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Уфимская строительная фирма «Компания Потенциал» заплатит родственникам погибшего на производстве работника. Такое решение принял Ленинский районный суд, сообщает республиканская прокуратура.

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года, когда электросварщика прямо во время работы сбило падающей бетонной перемычкой. С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу. Спустя пять месяцев он скончался.

– Причинами несчастного случая стало необеспечение работодателем безопасных условий труда на производстве, – установил суд.

Впоследствии семья погибшего подала иск, чтобы взыскать с фирмы моральную компенсацию. Прокуратура поддержала требования родственников при рассмотрении гражданского дела в суде. В пользу истцов было взыскано 1,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU