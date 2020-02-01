Уфимская стройфирма заплатит полтора миллиона рублей семье погибшего работника
Уфимская строительная фирма «Компания Потенциал» заплатит родственникам погибшего на производстве работника. Такое решение принял Ленинский районный суд, сообщает республиканская прокуратура.
Инцидент произошел еще в октябре 2017 года, когда электросварщика прямо во время работы сбило падающей бетонной перемычкой. С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу. Спустя пять месяцев он скончался.
– Причинами несчастного случая стало необеспечение работодателем безопасных условий труда на производстве, – установил суд.
Впоследствии семья погибшего подала иск, чтобы взыскать с фирмы моральную компенсацию. Прокуратура поддержала требования родственников при рассмотрении гражданского дела в суде. В пользу истцов было взыскано 1,6 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU