Гузель Уразова рассказала всю правду о деньгах в татаро-башкирском шоу-бизнесе

2 Февр. 2020 2020-02-02T20:45:07+03:00

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В беседе с «КП – Уфа» в пресс-центре заслуженная певица двух республик Татарии и Башкирии рассказала, много ли денег в татаро-башкирском шоу-бизнесе.

Артистка не раскрыла карты и не сказала, сколько она зарабатывает, лишь намекнула – никаких золотых гор.

- Хочу сказать, что эти деньги падают не с неба, они зарабатываются тяжелым и честным трудом. Я знаю этот путь, знаю трудности, знаю, что происходит за кулисами. Татаро-башкирский шоу-бизнес он не многомиллионный, среди наших артистов нет богачей, мы не зарабатываем огромные суммы. Наши с Ильдаром (муж Уразовой. - Прим.) концерты мы вообще называем благотворительными, потому что вот уже несколько лет мы не поднимаем цену, чтобы стоимость была доступной. Мы начинали с нуля – брали в аренду аппаратуру, собирали по копейкам деньги. И на сегодняшний день мы можем сказать, что мы сами себя сделали. Все это очень долгий путь и невероятный труд, - говорит Гузель.

Со слов ее мужа Ильдара, иногда даже звездам приходится покупать что-то в кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU