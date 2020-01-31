«Погибали в течение одного часа»: в Башкирии на животных протестировали снюс

31 Янв. 2020 2020-01-31T20:28:02+03:00

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В Башкирии исследователи Центра гигиены и эпидемиологии протестировали снюс на животных. Результаты эксперимента опубликованы на официальном сайте ведомства.

Сотрудники центра оценили уровень токсичного и кожнораздражающего воздействия бестабачных никотиновых смесей. Выяснилось, что все отобранные пробы продукции содержали вещества первого класса опасности.

– Лабораторные животные после внутрижелудочного введения снюсов погибали в течение одного часа при дозах менее 0,5 гр на кг массы тела животного, – констатировали исследователи.

Тем временем специалисты Центра и Управления Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по выявлению и пресечению реализации снюсов. Напомним, на днях депутаты парламента Башкирии приняли закон о запрете продажи отравы несовершеннолетним.

ИСТОЧНИК KP.RU