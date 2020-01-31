2020-01-31T14:58:45+03:00
Происшествия

Уфимец зарезал бывшую жену во время романтического свидания

Пара пыталась восстановить отношения, но что-то пошло не так
Владислав КАЗАНЦЕВ
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У женщины с ее бывшим супругом были непростые отношенияУ женщины с ее бывшим супругом были непростые отношения
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В одном из частных домов в Советском районе столицы Башкирии мужчина с особой жестокостью убил свою бывшую жену. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Мертвую 31-летнюю женщину с множественными колото-резаными ранениями по всему телу обнаружили днем 29 января. Следственно-оперативная группа выяснила, что к ее смерти причастен бывший супруг. Сотрудники задержали пьяного мужчину и доставили его в отдел полиции. На допросе он дал признательные показания и рассказал, что напал на экс-возлюбленную с ножом во время неудачно сложившегося свидания. Пара встретилась, чтобы выпить и обсудить отношения, и в какой-то момент между ними возникла ссора, которая закончилась убийством.

Подозреваемого взяли под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело. Известно, что буквально в прошлом году уфимец уже представал перед судом по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Впрочем, и убитая тоже проходила по «уголовке». В 2015 году она в попытке защитить своего бывшего порезала мужчину. Тогда за нанесение тяжких телесных она отделалась условным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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