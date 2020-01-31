В башкирской больнице инвалиды вынуждены ползать на четвереньках по коридору и спать на полу

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:20:01+03:00

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В ЦРБ села Иглино инвалидам приходится ползать на четвереньках по коридорам и спать на полу. Об этом рассказал местный житель на странице iglino02 в «Живом Журнале». Он также добавил две видеозаписи, на которых видно, в каких условиях проходится жить пациентам медучреждения.

– Сегодня, 31 января 2020 года, в Иглинскую Центральную Районную Больницу приедет сам министр здравоохранения республики Башкортостан Забелин Максим Васильевич, – написал автор публикации. – Журналисты и блогеры соберутся с фотоаппаратами и будут делать красивые фото на фоне недавно отремонтированного здания больницы. А что же происходит в стационаре в то время, когда в коридорах больницы не гуляют министры?

К посту прикреплены две записи: одна со звуком, другая – без. На первой автор видео заходит в кабинет медсестры, представившейся Светланой Михайловной. Он приглашает ее в одну из палат. Там на постеленном на полу матрасе лежит с виду бездомный мужчина, на ногах которого множество ран и ссадин.

– Вот в таком состоянии на полу, брошенные… – говорит оператор.

Пациенты Иглинской ЦРБ // 31.01.

– А кто должен ухаживать? Родственников же нет ухаживать, – сетует медсестра.

– Он в больнице лежит, дорогая моя! – отрезает автор видео. – Родственники ухаживают дома. Я за мамой ухаживаю дома.

На это персонал ему отвечает, что на всю больницу работает лишь одна санитарка. На этом видео заканчивается.

Вторая, беззвучная запись более жуткая. На ней видно, как безногий инвалид ползает на четвереньках по одному из коридоров Хирургического отделения Иглинской ЦРБ.

Пациенты Иглинской ЦРБ - 2 // 31.01.

Осведомленный источник издания «Медиакорсеть» подтвердил происходящее в больнице происходящее в больнице: «Предварительно на первом фото бомж обмороженный, его положили на пол, видимо, в целях безопасности, второй тоже такой — ползает курить. В целом это следствие оптимизации. По всей стране так — система работает вот так». Главврач Иглинской ЦРБ Жанна Карунаc, глава района Николай Самойленко и пресс-служба регионального Минздрава историю пока не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU