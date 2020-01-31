В мэрии Уфы объяснили, почему коммунальщики разобрали ледовые городки

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе в Уфе коммунальщики разобрали ледовые городки, которые установили в декабре прошлого года на самых популярных у горожан площадках. Многие горожане в социальных сетях посетовали, что их убирают слишком рано и теперь детям негде кататься на горках. В прошлом году, например, ледовые городки разбирали в феврале.

В пресс-службе уфимской мэрии «КП-Уфа» сообщили, что так рано ледовые городки и ледяные скульптуры убрали из-за аномально теплой погоды.

- У нас в городе, как известно, в январе наблюдалась плюсовая температура. Специальная комиссия объехала все площадки и пришла к выводу, что лучше ледовые городки убрать. Чтобы из-за резкого таяния они не развалились и не навредили никому, - пояснили в уфимской городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU