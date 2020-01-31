Стало известно, куда увезли уфимскую пиксельную елку за 20 миллионов

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:56:33+03:00

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Накануне с площадей Уфы убрали символы празднования Нового года. Единственную в башкирской столице пиксельную елку также разобрали и увезли с площади перед Конгресс-холлом. Коммунальщики также снесли ледовые городски с тех площадок, где они были. Многие горожане остались недовольны тем, что это произошло так рано. Однако у чиновников на это были свои причины.

Что касается судьбы дорогой пиксельной елки в Уфе, то, как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе мэрии, ее аккуратно разобрали и увезли на склад. Там она пробудет до следующего декабря, когда в башкирскую столицу вновь придет предновогодняя суета.

Напомним, в декабре прошлого года в башкирской столице впервые установили пиксельную елку. Конструкцию городу подарил неизвестный спонсор, стоимость искусственной лесной красавицы составляет около 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU