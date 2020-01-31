В уфимской квартире подросток пытался покончить с собой после таинственной гибели друга

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:06:49+03:00

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Одна из квартир пятиэтажки в уфимском Затоне едва не стала местом гибели второго подростка за месяц.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», ранним утром в среду, 29 января, из квартиры дедушки в городскую больницу был доставлен 16-летний юноша. По предварительной информации, он пытался покончить с собой. Врачи смогли спасти первокурсника уфимского колледжа. Что побудило его пойти на опрометчивый поступок, выяснят следователи. На этот счет уже есть некоторые догадки.

Дело в том, что буквально полтора месяца назад в той же самой квартире был обнаружен труп другого подростка - 17-летнего приятеля пострадавшего. Он умер при невыясненных обстоятельствах, на его теле не было видимых телесных повреждений. Погибший тоже был студентом, но учился уже на втором курсе другого колледжа. Возможно, его друг не смог пережить потерю и решился на суицид.

ИСТОЧНИК KP.RU