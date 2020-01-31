2020-01-31T12:10:03+03:00
Общество

«Из самолета не выпускают»: вернувшаяся из Китая уфимка засняла проверку в аэропорту

Женщина и ее семья прошли осмотр медиков
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Фото: https://www.instagram.com/elina_mark/Фото: https://www.instagram.com/elina_mark/
Изменить размер текста:

Уфимка Элина, вернувшаяся с отдыха в Китае засняла проверку, которая проводят в уфимском аэропорту.

- Мы прилетели, все хорошо. Из самолета не выпускают, измеряют температуру, заполняем согласие на что-то, мазки сдаем из носа, - написала женщина в соцсетях.

Также она выложила видео из уфимского аэропорта. На нем врачи в масках и специальных костюмах проводят осмотр российских граждан, которые вернулись с отдыха в китайской провинции Хайнань. Также стоит отметить, что почти все пассажиры рейса, вернувшегося из Поднебесной также носят медицинские маски.

Напомним, что ранее в уфимском аэропорту уже обнаруживали пассажиров с подозрением на заражение опасным коронавирусом. К счастью, после дополнительной проверки болезнь не подтвердилась.

Массовые проверки на коронавирус в уфимском аэропорту // 31.01.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
«Из самолета не выпускают»: вернувшаяся из Китая уфимка засняла проверку в аэропорту
В Уфе после столкновение с легковушкой автомобиль отбросило на троллейбус, пострадали двое
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
ВТБ поддержал Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола в Уфе
Московская «Гранель» передумала застраивать в Уфе территорию санатория «Зеленая роща»
В Башкирии волонтеры свернули поиски 16-летнего юноши
Глава Башкирии пообещал позаботиться о «местах, где можно отвести душу»
В Уфе начались массовые проверки водителей
ООО «БашРТС» рекомендует устанавливать приборы учета горячего водоснабжения
Управляющие организации проведут корректировку платежей за отопление
Известный певец из Башкирии получил «Заслуженного артиста Татарстана»
Житель Башкирии хотел продать дом, а в итоге остался без собственных денег
В Башкирии на трассе фургон столкнулся с легковушкой, есть пострадавший
Аэропорт Уфы получил около 1 млрд рублей прибыли за прошлый год
В Уфе вахтовики устроили голодовку из-за гигантских долгов по зарплате
В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли из горящего дома семью с тремя детьми
Жительницу Башкирии экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
Футбольная «Уфа» объявила награду в 100 тысяч рублей за лучший дизайн клубного автобуса
В Башкирии на перелеты чиновников потратят почти 8 млн рублей
Отказывается возвращаться домой: в Башкирии разыскивают пропавшего 16-летнего подростка