«Из самолета не выпускают»: вернувшаяся из Китая уфимка засняла проверку в аэропорту

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:10:03+03:00

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Уфимка Элина, вернувшаяся с отдыха в Китае засняла проверку, которая проводят в уфимском аэропорту.

- Мы прилетели, все хорошо. Из самолета не выпускают, измеряют температуру, заполняем согласие на что-то, мазки сдаем из носа, - написала женщина в соцсетях.

Также она выложила видео из уфимского аэропорта. На нем врачи в масках и специальных костюмах проводят осмотр российских граждан, которые вернулись с отдыха в китайской провинции Хайнань. Также стоит отметить, что почти все пассажиры рейса, вернувшегося из Поднебесной также носят медицинские маски.

Напомним, что ранее в уфимском аэропорту уже обнаруживали пассажиров с подозрением на заражение опасным коронавирусом. К счастью, после дополнительной проверки болезнь не подтвердилась.

Массовые проверки на коронавирус в уфимском аэропорту // 31.01.

ИСТОЧНИК KP.RU