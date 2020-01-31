«Из самолета не выпускают»: вернувшаяся из Китая уфимка засняла проверку в аэропорту
Уфимка Элина, вернувшаяся с отдыха в Китае засняла проверку, которая проводят в уфимском аэропорту.
- Мы прилетели, все хорошо. Из самолета не выпускают, измеряют температуру, заполняем согласие на что-то, мазки сдаем из носа, - написала женщина в соцсетях.
Также она выложила видео из уфимского аэропорта. На нем врачи в масках и специальных костюмах проводят осмотр российских граждан, которые вернулись с отдыха в китайской провинции Хайнань. Также стоит отметить, что почти все пассажиры рейса, вернувшегося из Поднебесной также носят медицинские маски.
Напомним, что ранее в уфимском аэропорту уже обнаруживали пассажиров с подозрением на заражение опасным коронавирусом. К счастью, после дополнительной проверки болезнь не подтвердилась.
Массовые проверки на коронавирус в уфимском аэропорту // 31.01.
ИСТОЧНИК KP.RU