2020-01-31T11:46:29+03:00
Происшествия

В Уфе после столкновение с легковушкой автомобиль отбросило на троллейбус, пострадали двое

ДТП произошло на улице Первомайской
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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Накануне днем, 30 января, в северной части Уфы произошло массовое ДТП: столкнулись три легковушки и троллейбус. Подробности дорожного инцидента рассказали в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

фото: ГИБДД по Уфе

фото: ГИБДД по Уфе

Авария случилась на улице Первомайской, где 19-летний водитель на Nissan Juke не справился с управлением и врезался во встречный Volkswagen Passat. От удара оба отбросило по разным сторонам: первая столкнулась с «семеркой», а вторая – с попутно движущимся троллейбусом.

Различные травмы получили водители Nissan и Volkswagen. Они обратились в больницу, и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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