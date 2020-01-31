В Уфе после столкновение с легковушкой автомобиль отбросило на троллейбус, пострадали двое

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:46:29+03:00

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Накануне днем, 30 января, в северной части Уфы произошло массовое ДТП: столкнулись три легковушки и троллейбус. Подробности дорожного инцидента рассказали в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

фото: ГИБДД по Уфе

Авария случилась на улице Первомайской, где 19-летний водитель на Nissan Juke не справился с управлением и врезался во встречный Volkswagen Passat. От удара оба отбросило по разным сторонам: первая столкнулась с «семеркой», а вторая – с попутно движущимся троллейбусом.

Различные травмы получили водители Nissan и Volkswagen. Они обратились в больницу, и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU