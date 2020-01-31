2020-01-31T11:08:52+03:00
Общество

Московская «Гранель» передумала застраивать в Уфе территорию санатория «Зеленая роща»

Фирму смутили жесткие условия башкирских властей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: sanatoria.ruфото: sanatoria.ru
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Девелоперская строительная компания «Гранель» передумала застраивать территорию санатория «Зеленая роща». Московскую фирму, связанную с вице-премьером правительства Башкирии Андреем Назаровым, смутили жесткие условия вхождения в проект, которые поставили республиканские власти.

Для создания жилого комплекса от компании потребовали построить современное здание здравницы, школу, поликлинику, детсад и инфраструктуру. Как пояснили представители «Гранель» «Башинформу», строительство этих объектов делает проект убыточным.

Напомним, о том, что застройщик из Москвы собирается выйти на уфимский рынок, стало известно в начале декабря 2019 года, когда президент «Гранель» обратился к мэру Уфы и его заму по архитектуре с предложением отстроить новое здание санатория «Зеленая роща» и реорганизовать ее территорию под застройку жилья на 300 квадратных километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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