В Башкирии волонтеры свернули поиски 16-летнего юноши

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:19:28+03:00

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Волонтеры в Белорецке свернули поиски пропавшего в начале недели 16-летнего Ярослава. О том, что юношу прекратили искать, сообщили активисты организации РОО «Поиск детей - Башкортостан». К счастью, история с исчезновением подростка получила положительный конец – его нашли и вернули домой.

Напомним, школьник ушел из дома днем 28 января, и на протяжении двух дней там не появлялся. Сообщалось, что до пропажи подросток поссорился с домочадцами и сбежал, отказавшись возвращаться. Знакомые молодого человека отметили, что ранее тот уже уходил, но позже самостоятельно вернулся. По всей видимость, то же самое произошло и в этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU