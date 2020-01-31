Глава Башкирии пообещал позаботиться о «местах, где можно отвести душу»

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:04:53+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об обустройстве «мест, где можно отвести душу». На своей странице в социальности сети он показал проект парка в городе Белебее, стоимость которого оценивается в 85 млн рублей.

– Можете не верить, но такая красота уже до конца года будет доступна белебеевцам. Уверен, у жителей всех наших городов, а не только столицы, должны быть такие места, где можно отвести душу, – написал Хабиров.

Он пояснил, что в Белебее будет благоустроенная береговая линия с пляжем, современное освещение, новые скамейки, игровая площадка для детей, фонтан, амфитеатра, а также некий «Островок уединенного отдыха». По поводу последнего лидер Башкирии признался, что сам не знает, что это, «но звучит красиво».

85 млн рублей на обустройство парка город получил из федерального бюджета как победитель конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Хабиров отметил, что этот парк – не единственный проект подобного рода. Своим постом он положил начало серии рассказов «о том, как будут благоустраиваться парковые пространства по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU