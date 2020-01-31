В Уфе начались массовые проверки водителей

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:59:43+03:00

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Сегодня, 31 января, на территории Уфы начались массовые проверки водителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Дорожная полиция проводит традиционные пятничные рейды, «направленные на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения». В правоохранительном ведомстве попросили всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге.

Накануне в Уфе сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия возле школ и детсадов. Инспекторы пресекали нарушения, связанные с перевозкой детей и проводили беседы с родителями, высаживающими своих чад на обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU