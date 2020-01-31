В Уфе начались массовые проверки водителей
Сегодня, 31 января, на территории Уфы начались массовые проверки водителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Дорожная полиция проводит традиционные пятничные рейды, «направленные на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения». В правоохранительном ведомстве попросили всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге.
Накануне в Уфе сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия возле школ и детсадов. Инспекторы пресекали нарушения, связанные с перевозкой детей и проводили беседы с родителями, высаживающими своих чад на обочине.
ИСТОЧНИК KP.RU