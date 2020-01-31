В Башкирии на трассе фургон столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг, 30 января, в Башкирии на трассе Уфа-Оренбург произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, авария случилась на 107 километре дороги Р-240 в Стерлитамакском районе.

По данным дорожной полиции, 32-летний житель Уфы за рулем фургона «Фотон» въехал в припаркованный на обочине ВАЗ-2114. Легковушка была неисправна. В салоне «Четырнадцатой» находились водитель и пассажир. От удара 43-летний пассажир получил серьезные травмы, а водитель не пострадал. В обстоятельствах ДТП теперь предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки на дорогах республики произошло четыре автомобильные аварии, в которых пострадали пять человек. Сотрудники дорожной полиции выявили порядка 2,5 тысяч нарушений ПДД и задержали 17 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU