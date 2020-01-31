2020-01-31T07:20:07+03:00
Общество

Аэропорт Уфы получил около 1 млрд рублей прибыли за прошлый год

Доходы воздушной гавани выросли по сравнению с 2018 годом на 8%
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
Изменить размер текста:

На днях международный аэропорт Уфы отчитался о доходах за 2019 год. По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа» воздушная гавань башкирской столицы по сравнению с 2018 годом увеличила чистую выручку на 8%. Как отмечает издание со ссылкой на пресс-службу аэропорта, чистая прибыль составила 980 млн рублей, а выручка 5,27 млрд рублей.

По тем же данным, пассажиропоток международного аэропорта Уфы вырос за год на 10,2%. Такой рост позволил воздушной гавани стать лучшим среди аэропортов Приволжского федерального округа, пишет «КоммерсантЪ-Уфа».

В прошлом году аэропорт Уфы обслужил 3,57 млн человек, что является абсолютным максимумом за всю его историю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии хотел продать дом, а в итоге остался без собственных денег
В Башкирии на трассе фургон столкнулся с легковушкой, есть пострадавший
Аэропорт Уфы получил около 1 млрд рублей прибыли за прошлый год
В Уфе вахтовики устроили голодовку из-за гигантских долгов по зарплате
В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли из горящего дома семью с тремя детьми
Жительницу Башкирии экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
Футбольная «Уфа» объявила награду в 100 тысяч рублей за лучший дизайн клубного автобуса
В Башкирии на перелеты чиновников потратят почти 8 млн рублей
Отказывается возвращаться домой: в Башкирии разыскивают пропавшего 16-летнего подростка
Мэр одного из башкирских городов может получить тюремный срок по серьезной статье
Курултай Башкирии принял закон о выплате многодетным семьям 250 тысяч рублей вместо земли
Стало известно, когда в Уфе достроят мечеть «Ар-Рахим»
В Татарстане в рабочее время скончался водитель транзитного автобуса из Уфы
Власти Башкирии намерены достроить Воскресный кафедральный собор
По центру Уфы разгуливала дикая рысь
Парламент Башкирии официально запретил продавать снюс детям
В Башкирии 50-летнего мужчину задержали за секс с семиклассницей
Уфимский ЖЭК задолжал работникам более 2 млн рублей
Уфимка поскользнулась на проезжей части и сломала ногу – ей на помощь пришли бойцы ГБР
По итогам 2019 года в Башкирии выросло промышленное производство
В Уфе столкнулись маршрутка с пассажирами и легковушка: есть пострадавший
В Курултае Башкирии перед приездом Радия Хабирова журналист потерял сознание
В Башкирии молодой парень скончался в больнице от потери крови
В Уфе полицейские в бронежилетах перекрыли бульвар Ибрагимова
В Башкирии вспыхнула автозаправочная станция
В Уфе автомобиль после ДТП въехал в здание суда
Сегодня в Башкирии резко ухудшится погода
В Башкирии полицейские продавали ритуальщикам данные об усопших за 500 и 1000 рублей
В Башкирии осудят чиновника, который нажился на сиротах