Аэропорт Уфы получил около 1 млрд рублей прибыли за прошлый год

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:20:07+03:00

Доходы воздушной гавани выросли по сравнению с 2018 годом на 8%

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На днях международный аэропорт Уфы отчитался о доходах за 2019 год. По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа» воздушная гавань башкирской столицы по сравнению с 2018 годом увеличила чистую выручку на 8%. Как отмечает издание со ссылкой на пресс-службу аэропорта, чистая прибыль составила 980 млн рублей, а выручка 5,27 млрд рублей.

По тем же данным, пассажиропоток международного аэропорта Уфы вырос за год на 10,2%. Такой рост позволил воздушной гавани стать лучшим среди аэропортов Приволжского федерального округа, пишет «КоммерсантЪ-Уфа».

В прошлом году аэропорт Уфы обслужил 3,57 млн человек, что является абсолютным максимумом за всю его историю.

ИСТОЧНИК KP.RU