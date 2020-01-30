Курултай Башкирии принял закон о выплате многодетным семьям 250 тысяч рублей вместо земли
Депутаты парламента Башкирии в первом чтении приняли закон о выплате многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами 250 тысяч рублей. Нововведение предполагает, что вместо бесплатного участка льготная категория сможет получить деньги.
– Не все семьи, имеющие право на землю, действительно собираются строить дом. Деньги в таком случае могут быть предпочтительнее участка. С другой стороны, нам не хватает земельных участков, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, – пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев.
Денежный эквивалент, по словам парламентария, является «компромиссным решением для всех».
ИСТОЧНИК KP.RU