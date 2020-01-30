2020-01-30T18:32:31+03:00
Общество

Курултай Башкирии принял закон о выплате многодетным семьям 250 тысяч рублей вместо земли

По словам спикера парламента, нововведение является компромиссным решением
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Депутаты парламента Башкирии в первом чтении приняли закон о выплате многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами 250 тысяч рублей. Нововведение предполагает, что вместо бесплатного участка льготная категория сможет получить деньги.

– Не все семьи, имеющие право на землю, действительно собираются строить дом. Деньги в таком случае могут быть предпочтительнее участка. С другой стороны, нам не хватает земельных участков, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, – пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Денежный эквивалент, по словам парламентария, является «компромиссным решением для всех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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