Курултай Башкирии принял закон о выплате многодетным семьям 250 тысяч рублей вместо земли

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:32:31+03:00

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Депутаты парламента Башкирии в первом чтении приняли закон о выплате многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами 250 тысяч рублей. Нововведение предполагает, что вместо бесплатного участка льготная категория сможет получить деньги.

– Не все семьи, имеющие право на землю, действительно собираются строить дом. Деньги в таком случае могут быть предпочтительнее участка. С другой стороны, нам не хватает земельных участков, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, – пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Денежный эквивалент, по словам парламентария, является «компромиссным решением для всех».

ИСТОЧНИК KP.RU