Житель Башкирии хотел продать дом, а в итоге остался без собственных денег

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:07:38+03:00

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В неприятную историю попал 53-летний житель Нефтекамска, который хотел продать свой дом через сайт объявлений, а в итоге лишился собственных накоплений. Как оказалось, с мужчиной под видом покупателей связались мошенники и предложили перевести ему задаток в размере полумиллиона рублей. Обрадованный мужчина согласился и продиктовал номер своего банковского счета, но мошенники снова ему перезвонили и заявили, что не могут перевести деньги.

В итоге злоумышленники предложили доверчивому продавцу открыть новый счет в банке и положить на него 50 тысяч рублей, а потом обманом выудили данные карты и пин-код и благополучно сняли с нее все накопления мужчины. Когда доверчивый продавец обнаружил пропажу денег, то сразу же обратился в полицию.

Сейчас поиском мошенников занимаются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU