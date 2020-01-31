2020-01-31T08:07:38+03:00
Происшествия

Житель Башкирии хотел продать дом, а в итоге остался без собственных денег

Мошенники прикинулись покупателями и выудили у мужчины данные его банковской карты
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Мошенники похитили с карты 49 тысяч рублейМошенники похитили с карты 49 тысяч рублейФото: Мария ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В неприятную историю попал 53-летний житель Нефтекамска, который хотел продать свой дом через сайт объявлений, а в итоге лишился собственных накоплений. Как оказалось, с мужчиной под видом покупателей связались мошенники и предложили перевести ему задаток в размере полумиллиона рублей. Обрадованный мужчина согласился и продиктовал номер своего банковского счета, но мошенники снова ему перезвонили и заявили, что не могут перевести деньги.

В итоге злоумышленники предложили доверчивому продавцу открыть новый счет в банке и положить на него 50 тысяч рублей, а потом обманом выудили данные карты и пин-код и благополучно сняли с нее все накопления мужчины. Когда доверчивый продавец обнаружил пропажу денег, то сразу же обратился в полицию.

Сейчас поиском мошенников занимаются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии волонтеры свернули поиски 16-летнего юноши
Глава Башкирии пообещал позаботиться о «местах, где можно отвести душу»
В Уфе начались массовые проверки водителей
ООО «БашРТС» рекомендует устанавливать приборы учета горячего водоснабжения
Управляющие организации проведут корректировку платежей за отопление
Известный певец из Башкирии получил «Заслуженного артиста Татарстана»
Житель Башкирии хотел продать дом, а в итоге остался без собственных денег
В Башкирии на трассе фургон столкнулся с легковушкой, есть пострадавший
Аэропорт Уфы получил около 1 млрд рублей прибыли за прошлый год
В Уфе вахтовики устроили голодовку из-за гигантских долгов по зарплате
В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли из горящего дома семью с тремя детьми
Жительницу Башкирии экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
Футбольная «Уфа» объявила награду в 100 тысяч рублей за лучший дизайн клубного автобуса
В Башкирии на перелеты чиновников потратят почти 8 млн рублей
Отказывается возвращаться домой: в Башкирии разыскивают пропавшего 16-летнего подростка