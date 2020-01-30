2020-01-30T19:46:30+03:00
Общество

Отказывается возвращаться домой: в Башкирии разыскивают пропавшего 16-летнего подростка

От Ярослава Колесникова уже третьи сутки нет никаких новостей
Яна БАЗЕКИНА
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Подросток наотрез отказывается возвращаться домой и где-то прячетсяПодросток наотрез отказывается возвращаться домой и где-то прячется
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В Белорецке обеспокоенные родители разыскивают пропавшего 16-летнего Ярослава Колесникова. Подросток ушел из дома днем 28 января, и с тех пор от него нет никаких новостей. Сообщается, что до пропажи у парень был некий конфликт с домочадцами, поэтому он отказывается возвращаться домой. А знакомые парня подтвердили, что Ярослав уже и ранее уходил из дома, но позже вернулся самостоятельно. Сейчас поиском подростка занимается полиция, также подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и РОО «Поиск детей - Башкортостан».

Приметы: рост 170-180 см, среднее телосложение, волосы русые.

Был одет: красная шапка с оранжевыми вставками, красный шарф, сине-серая куртка с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, серые кроссовки с оранжевыми вставками.

Если вам что-то известно о местонахождении Ярослава, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(927)-969-89-19 и 8(960)397-85-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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