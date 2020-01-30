2020-01-30T20:11:43+03:00
Общество

В Башкирии на перелеты чиновников потратят почти 8 млн рублей

Услуги авиаперевозок предоставит подразделение «Ютэйр»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Исполнять госконтракт будет "Ютэйр"Исполнять госконтракт будет "Ютэйр"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Госкомтранс Башкирии заключил контракт с подразделением «Ютэйр» на услуги авиаперевозок для чиновников. Ведомство получит в распоряжение бизнес-джет для спецрейсов длительностью до 23 часов. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

Начальная стоимость госконтракта составляла 10,8 млн рублей. В эту сумму, помимо самих перелетов, включены услуги бортпроводника, питание, обслуживание в VIP-залах, а также страхование пассажиров и членов экипажа.

ЗАО «Ютэйр» предложил исполнить контракт с дисконтом в 28% (за 7,89 млн рублей). В тендере также участвовала фирма ООО «Стайер», но ее заявка была отклонена из-за отсутствия лицензии на авиаперевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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