Жительницу Башкирии экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:32:39+03:00

У женщины взяли все необходимые анализы, пока она находится под присмотром врачей Фото: Александр ГЛУЗ

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Жительница Белорецка, пару дней назад вернувшаяся из Китая, почувствовала себя плохо и вызвала врачей, но в итоге ее экстренно увезли в больницу с подозрением на коронавирус.

Как рассказала сама пациентка в беседе с изданием UfacityNews.ru, сама она чувствовала недомогание из-за поднявшегося давления и онемения в ноге. При этом ни высокой температуры, ни кашля у нее не наблюдалось. Но стоило медикам услышать о поездке в Китай, женщину немедленно отправили в инфекционное отделение.

- По дороге в больницу меня только ленивый не сфотографировал. Чувствую себя какой-то обезьянкой в клетке. Из больницы позвонили на работу, теперь планируют обрабатывать моё рабочее место. Среди коллег началась паника, все звонят, кричат. Так что пока моё состояние только ухудшилось – ещё больше перенервничала, – жалуется женщина

Впрочем, сейчас пациентка ожидает результатов анализов, которые все расставят по местам.

ИСТОЧНИК KP.RU