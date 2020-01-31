2020-01-31T06:32:39+03:00
Общество

Жительницу Башкирии экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус

Сейчас женщина находится в больнице и ожидает результатов анализов
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
У женщины взяли все необходимые анализы, пока она находится под присмотром врачейУ женщины взяли все необходимые анализы, пока она находится под присмотром врачейФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Жительница Белорецка, пару дней назад вернувшаяся из Китая, почувствовала себя плохо и вызвала врачей, но в итоге ее экстренно увезли в больницу с подозрением на коронавирус.

Как рассказала сама пациентка в беседе с изданием UfacityNews.ru, сама она чувствовала недомогание из-за поднявшегося давления и онемения в ноге. При этом ни высокой температуры, ни кашля у нее не наблюдалось. Но стоило медикам услышать о поездке в Китай, женщину немедленно отправили в инфекционное отделение.

- По дороге в больницу меня только ленивый не сфотографировал. Чувствую себя какой-то обезьянкой в клетке. Из больницы позвонили на работу, теперь планируют обрабатывать моё рабочее место. Среди коллег началась паника, все звонят, кричат. Так что пока моё состояние только ухудшилось – ещё больше перенервничала, – жалуется женщина

Впрочем, сейчас пациентка ожидает результатов анализов, которые все расставят по местам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии хотел продать дом, а в итоге остался без собственных денег
В Башкирии на трассе фургон столкнулся с легковушкой, есть пострадавший
Аэропорт Уфы получил около 1 млрд рублей прибыли за прошлый год
В Уфе вахтовики устроили голодовку из-за гигантских долгов по зарплате
В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли из горящего дома семью с тремя детьми
Жительницу Башкирии экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
Футбольная «Уфа» объявила награду в 100 тысяч рублей за лучший дизайн клубного автобуса
В Башкирии на перелеты чиновников потратят почти 8 млн рублей
Отказывается возвращаться домой: в Башкирии разыскивают пропавшего 16-летнего подростка
Мэр одного из башкирских городов может получить тюремный срок по серьезной статье
Курултай Башкирии принял закон о выплате многодетным семьям 250 тысяч рублей вместо земли
Стало известно, когда в Уфе достроят мечеть «Ар-Рахим»
В Татарстане в рабочее время скончался водитель транзитного автобуса из Уфы
Власти Башкирии намерены достроить Воскресный кафедральный собор
По центру Уфы разгуливала дикая рысь
Парламент Башкирии официально запретил продавать снюс детям
В Башкирии 50-летнего мужчину задержали за секс с семиклассницей
Уфимский ЖЭК задолжал работникам более 2 млн рублей
Уфимка поскользнулась на проезжей части и сломала ногу – ей на помощь пришли бойцы ГБР
По итогам 2019 года в Башкирии выросло промышленное производство
В Уфе столкнулись маршрутка с пассажирами и легковушка: есть пострадавший
В Курултае Башкирии перед приездом Радия Хабирова журналист потерял сознание
В Башкирии молодой парень скончался в больнице от потери крови
В Уфе полицейские в бронежилетах перекрыли бульвар Ибрагимова
В Башкирии вспыхнула автозаправочная станция
В Уфе автомобиль после ДТП въехал в здание суда
Сегодня в Башкирии резко ухудшится погода
В Башкирии полицейские продавали ритуальщикам данные об усопших за 500 и 1000 рублей
В Башкирии осудят чиновника, который нажился на сиротах