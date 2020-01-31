2020-01-31T05:07:47+03:00
Общество

Футбольная «Уфа» объявила награду в 100 тысяч рублей за лучший дизайн клубного автобуса

В конкурсе может принять участие любой желающий
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Именно этот автобус нужно задизайнитьИменно этот автобус нужно задизайнить
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Футбольный клуб «Уфа» объявил конкурс на лучший дизайн автобуса. Свои наработки может прислать любой желающий. На кону – 100 тысяч рублей.

Функционеры команды из столицы Башкирии задумали ребрендинг в связи с ее десятилетием. Помимо формы, атрибутики и прочего, внешний облик изменит и клубный автобус. Принять участие в его трансформации предложили болельщикам.

Вводные данные следующие: автобус марки MAN LIONS COACH L R08. Основной цвет – фиолетовый, в макете должен быть изображен один из символов клуба (пчела или куница), а также название «Футбольный клуб «Уфа».

Время проведения конкурса – с 29 января по 29 февраля. Эскизы работ присылать на электронную почту – fcufa.pro@mail.ru. Но перед этим нужно ознакомиться с положением конкурса и схемой автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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