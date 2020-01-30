В Татарстане в рабочее время скончался водитель транзитного автобуса из Уфы
В Набережных Челнах рабочее время скончался водитель междугороднего автобуса «Башавтотранса». Об этом сообщают коллеги 42-летнего мужчины в социальных сетях.
По предварительной информации, накануне, 29 января, Геннадий Я. управлял транзитным автобусом, следовавшим по маршруту «Уфа-Нижний Новгород». Ближе к вечеру шофер прибыл на территорию автовокзала в Набережных Челнах для стоянки. Там он почувствовал себя плохо, у него появились недомогание и тошнота.
Находившиеся поблизости сотрудники автовокзала вызвали скорую помощь, однако медикам оставалось только констатировать смерть водителя. Известно, что перед выездом погибший прошел предрейсовый медосмотр – в заключении специалиста значится, что жалоб на здоровье у мужчины не было, он «чувствовал себя хорошо».
Пассажиров злополучного автобуса отправили следующим рейсом по маршруту «Набережные Челны – Казань».
ИСТОЧНИК KP.RU