2020-01-30T15:23:29+03:00
Происшествия

В Татарстане в рабочее время скончался водитель транзитного автобуса из Уфы

Трагедия произошла накануне, 29 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Шофер почувствовал себя плохо, когда приехал на стоянку в Набережных ЧелнахШофер почувствовал себя плохо, когда приехал на стоянку в Набережных Челнах
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах рабочее время скончался водитель междугороднего автобуса «Башавтотранса». Об этом сообщают коллеги 42-летнего мужчины в социальных сетях.

По предварительной информации, накануне, 29 января, Геннадий Я. управлял транзитным автобусом, следовавшим по маршруту «Уфа-Нижний Новгород». Ближе к вечеру шофер прибыл на территорию автовокзала в Набережных Челнах для стоянки. Там он почувствовал себя плохо, у него появились недомогание и тошнота.

Находившиеся поблизости сотрудники автовокзала вызвали скорую помощь, однако медикам оставалось только констатировать смерть водителя. Известно, что перед выездом погибший прошел предрейсовый медосмотр – в заключении специалиста значится, что жалоб на здоровье у мужчины не было, он «чувствовал себя хорошо».

Пассажиров злополучного автобуса отправили следующим рейсом по маршруту «Набережные Челны – Казань».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда в Уфе достроят мечеть «Ар-Рахим»
В Татарстане в рабочее время скончался водитель транзитного автобуса из Уфы
Власти Башкирии намерены достроить Воскресный кафедральный собор
По центру Уфы разгуливала дикая рысь
Парламент Башкирии официально запретил продавать снюс детям
В Башкирии 50-летнего мужчину задержали за секс с семиклассницей
Уфимский ЖЭК задолжал работникам более 2 млн рублей
Уфимка поскользнулась на проезжей части и сломала ногу – ей на помощь пришли бойцы ГБР
По итогам 2019 года в Башкирии выросло промышленное производство
В Уфе столкнулись маршрутка с пассажирами и легковушка: есть пострадавший
В Курултае Башкирии перед приездом Радия Хабирова журналист потерял сознание
В Башкирии молодой парень скончался в больнице от потери крови
В Уфе полицейские в бронежилетах перекрыли бульвар Ибрагимова
В Башкирии вспыхнула автозаправочная станция
В Уфе автомобиль после ДТП въехал в здание суда
Сегодня в Башкирии резко ухудшится погода
В Башкирии полицейские продавали ритуальщикам данные об усопших за 500 и 1000 рублей
В Башкирии осудят чиновника, который нажился на сиротах