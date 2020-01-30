В Татарстане в рабочее время скончался водитель транзитного автобуса из Уфы

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:23:29+03:00

Шофер почувствовал себя плохо, когда приехал на стоянку в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах рабочее время скончался водитель междугороднего автобуса «Башавтотранса». Об этом сообщают коллеги 42-летнего мужчины в социальных сетях.

По предварительной информации, накануне, 29 января, Геннадий Я. управлял транзитным автобусом, следовавшим по маршруту «Уфа-Нижний Новгород». Ближе к вечеру шофер прибыл на территорию автовокзала в Набережных Челнах для стоянки. Там он почувствовал себя плохо, у него появились недомогание и тошнота.

Находившиеся поблизости сотрудники автовокзала вызвали скорую помощь, однако медикам оставалось только констатировать смерть водителя. Известно, что перед выездом погибший прошел предрейсовый медосмотр – в заключении специалиста значится, что жалоб на здоровье у мужчины не было, он «чувствовал себя хорошо».

Пассажиров злополучного автобуса отправили следующим рейсом по маршруту «Набережные Челны – Казань».

ИСТОЧНИК KP.RU