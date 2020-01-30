Мэр одного из башкирских городов может получить тюремный срок по серьезной статье

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:10:19+03:00

Из-за бездействия чиновников семья с детьми скиталась по съемным квартирам, ведь их дом снесли

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Мэру Дюртюлей грозит уголовная ответственность по серьезной статье - "Неисполнение судебного решения". Дело в том, что семья горожан, в которой воспитывается двое несовершеннолетних детей, несколько лет скиталась по съемным квартирам и родственникам. Люди уже отчаялись когда-нибудь обрести свой собственный угол, и только благодаря вмешательству следователей счастливое семейство получило ключи от новой квартиры.

Все началось с того, что в 2015 году дом, в котором проживала семья, был признан аварийным и благополучно снесен. По закону семья должна была получить равнозначную по площади квартиру в черте города и вне очереди, но городская администрация никак не могла выделить новое жилье. И даже когда судебные приставы пригрозили чиновникам уголовной ответственностью за неисполнение судебного решения, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

В итоге к решению проблемы подключились следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «халатность», а в отношении главы городской администрации Ильмира Гареева – по статье «неисполнение решения суда».

- В настоящее время семье выделена 3-комнатная квартира в Дюртюлях. Следователи устанавливают все причины длительного бездействия чиновников. Расследование уголовных дел продолжается, - уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU