2020-01-30T14:55:44+03:00
Общество

Власти Башкирии намерены достроить Воскресный кафедральный собор

На объекте приостановились работы из-за отсутствия финансирования
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба уфимской администрациифото: пресс-служба уфимской администрации
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Восточный кафедральный собор в Уфе будут достраивать. Об этом стало известно после того как объект посетили вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров и мэр столицы Ульфат Мустафин.

Возведение храма было приостановлено в связи с отсутствием финансирования. При этом, по словам протоиерея Ильи Алексанкина, собор пользуется большой популярностью среди прихожан и является едва ли не единственным на территории Октябрьского района.

– Есть небольшой храм по улице Комсомольской, но на текущий момент он закрыт в связи с техническим состоянием, – посетовал Алексанкин.

Назаров в свою очередь отметил, что «храм необходимо достроить и на первом этапе выделить финансовые средства на обследование и обустройство наружных сетей». За счет каких бюджетов будет продолжено строительство, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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