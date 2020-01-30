Власти Башкирии намерены достроить Воскресный кафедральный собор

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:55:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Восточный кафедральный собор в Уфе будут достраивать. Об этом стало известно после того как объект посетили вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров и мэр столицы Ульфат Мустафин.

Возведение храма было приостановлено в связи с отсутствием финансирования. При этом, по словам протоиерея Ильи Алексанкина, собор пользуется большой популярностью среди прихожан и является едва ли не единственным на территории Октябрьского района.

– Есть небольшой храм по улице Комсомольской, но на текущий момент он закрыт в связи с техническим состоянием, – посетовал Алексанкин.

Назаров в свою очередь отметил, что «храм необходимо достроить и на первом этапе выделить финансовые средства на обследование и обустройство наружных сетей». За счет каких бюджетов будет продолжено строительство, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU