По центру Уфы разгуливала дикая рысь

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:13:42+03:00

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Сегодня, 30 января, по улице Рихарда Зорге в Уфе разгуливала рысь. Сообщение о дикой кошке во дворе дома №28/3 поступило на пульт диспетчера Управления гражданской защиты в 12:40.

Чтобы поймать животное, на место были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда и представители Минэкологии Башкирии.

Специалисты обнаружили рысь под припаркованным автомобилем. Спасатели потратили около пяти минут на то, чтобы поймать зверя. Для этого они натянули по периметру авто сеть, в которую животное и попалось во время побега. Сотрудники поместили его переноску и передали экологам.

В центре Уфы спасатели поймали рысь // 30.01.

ИСТОЧНИК KP.RU