Парламент Башкирии официально запретил продавать снюс детям

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:44:33+03:00

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Сегодня, 30 января, на заседании парламента Башкирии депутаты приняли закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним. Члены Госсобрания единогласно проголосовали за ограничительную меру.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, проблема популярных среди подростков сосательных и жевательных изделий с высоким содержанием никотина является злободневной и активно обсуждается в масштабе всей страны. «Однако на федеральном уровне необходимые ограничительные меры до сих пор не приняты». Толкачев отметил, что республиканский запрет «позволит сохранить здоровье и жизни детей». Политик уверен в «абсолютной поддержке среди жителей».

За нарушение закона о продаже снюса физлицам грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 40 и юрлицам – от 150 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы штрафов будут увеличены.

Теперь текст закона должен подписать глава Башкирии Радий Хабиров. Он вступит в силу через 10 дней после публикации.

Напомним, власти Башкирии всерьез озаботились пристрастием подростков к снюсу после того как им отравились несколько школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU