Уфимка поскользнулась на проезжей части и сломала ногу – ей на помощь пришли бойцы ГБР

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:34:35+03:00

Сотрудники перенесли пострадавшую в офис судебных приставов, где ей оказали первую помощь

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В Уфе сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) службы судебных приставов помогли женщина, сломавшей ногу на проезжей части. Инцидент произошел вчера вечером, 29 января, на пересечении улиц Цюрупы и Революционной.

Бойцы во время обхода территории, прилегающей к зданию ФССП, обратили внимание на толпу людей. Зеваки собрались вокруг молодой женщины, которая лежала прямо на проезжей части и не могла сдвинуться с места. Выяснилось, что уфимка, переходя дорогу, поскользнулась и упала. Сотрудники ГБР взяли пострадавшую на руки, занесли в здание службы и оказали ей первую помощь.

Прибывший по вызову врач «скорой» осмотрел женщину и зафиксировал серьезный перелом со смещением. После этого бойцы на носилках доставили уфимку до неотложки для дальнейшей госпитализации.

В Уфе бойцы ГБР помогли сломавшей ногу женщине // 30.01.

ИСТОЧНИК KP.RU